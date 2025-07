Revisión futurológica: ¿Le pegué o mandé fruta en mi pronóstico para 2025?

Veredicto de julio: ¡Acierto, y con toque tucumano!

No solo le pegué, sino que me quedé corto. La gran novedad es que estos robots ya no son solo "obreros". Gracias a alianzas con OpenAI, los robots de Figure AI ahora pueden mantener una conversación, entender lo que les pedís y explicarte lo que están haciendo. Posta, es un compañero de laburo que no se queja.