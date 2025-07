Atlético Tucumán: los “guardas peludos” del José Fierro

Teo, el más veterano, tiene 12 años. “Era de mi mamá, pero como no tenía tiempo para sacarlo a pasear, me lo traje conmigo cuando me fui a vivir sola”, dijo. Pedro llegó después. “Me lo regaló un amigo de mi hermano. No podía darle la atención que merecía y me dijo: ‘Sé cómo cuidás a los perros, prefiero que esté con vos’”, señaló. El último en sumarse fue Benicio, el bichón frisé, de 9 años. “Una mañana me levanté y dije: ‘Quiero otro perro’. Ese lo elegí yo, nombre y todo”, comentó.