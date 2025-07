Cartas de lectores: ¡Argentina generosa!

En la carta de fecha 16/07, del Sr. Francisco Amable Díaz, titulada: “¡Argentina generosa!”, no me queda claro si critica a los porteños en general o cierta clase en particular. Cuando menciona que: “muchos porteños no aceptan haber salido del yugo extranjero y para ellos la fiesta mayor es el 25 de Mayo y no el 9 de Julio”, me permito comentarle al Sr. Díaz que trabajé un tiempo en CABA, como se denomina ahora; hice amistades con gente de allí y jamás escuché un mal comentario de nuestra mayor fecha patria como lo es el 9 de Julio. Desconozco si algunos porteños en particular lo hacen. En cuanto a la ausencia del presidente Milei, tendrá o no sus razones para no asistir, como también la tuvieron anteriores presidentes que en algunas ocasiones tampoco asistieron. Lamentablemente, y no es nuevo, existe esa animosidad entre provincianos y porteños. Ahora bien, desde el ex presidente Alfonsín hasta el actual, la mayoría fueron provincianos. Decir el desempeño de cada uno, lo tenemos por demás conocido. Sería bueno terminar con esa antipatía entre nosotros los argentinos; si la dirigencia quiere pelearse allá ellos, soy un convencido de que lo hacen por algún interés que desgraciadamente no es el del país.