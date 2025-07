Qué dijo Viviana Canosa tras el levantamiento del secreto de sumario de su denuncia

“Ustedes me conocen hace mucho tiempo. Soy brava, soy peleadora, doy batallas, me gusta dar batallas y hasta muchas que uno puede considerar perdidas. Ahí lo vemos a Loan, a Lian, vemos a los chicos que ya no están más. Por lo menos no aparecen. No los quiero ver después en la tele llorando por chicos que no aparecen, porque todos sabemos que estamos hablando exactamente de lo mismo. Algunos ponemos el cuerpo y el alma, y otros simplemente van de pico”, expresó e hizo una analogía entre su denuncia y dos de los casos de desaparición de menores más conocidas de los últimos dos años.