"Too much", otra serie de Lena Dunham, lleva diversión y sinceridad a Netflix

Una serie muy real

La serie toma distancia del glamour europeo de "Emily in Paris", y muestra una Londres real, húmeda y emocionalmente inestable. El departamento de Jessica no es bohemio sino triste; su ex (Michael Zegen) es más patético que romántico y su nueva amiga-rival (Adèle Exarchopoulos) es tan humana como intimidante. A eso se suman cameos brillantes (Naomi Watts, Andrew Scott y Stephen Fry), y escenas que rozan la incomodidad, pero que también emocionan.