Cartas de lectores: el CAPS de San Rafael

En el año 2023, en la localidad de San Rafael se comenzó a refaccionar el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que está hasta la fecha inconcluso (el lunes pasado retomaron la obra a paso de tortuga), obligando al personal médico, enfermeras, agentes sociosanitarios, odontólogos, licenciados en obstetricia y un fonoaudiólogo a trasladarse para cumplir su noble misión a un edificio que se conoce como “ La Casona”, el cual no tiene ni un tomacorriente para que funcione cualquier artefacto eléctrico; por lo tanto no está apto para su funcionamiento. San Rafael es una localidad de 300 familias aproximadamente, con niños, ancianos, gente con discapacidades, etc., que merecen un lugar confortable para ser tratados de sus dolencias. El pasado 6 de junio, nuestro gobernador, Osvaldo Jaldo, manifestó que invirtió muchos millones de pesos en insumos para la población, aclarando que la salud está primero. Los ministros de Salud, Luis Medina Ruiz, y de Obras Públicas, Marcelo Nazur, deben haber escuchado la información. Pregunto: ¿existe alguna posibilidad de gestionar dinero para concluir la obra arriba mencionada? Debe ser deprimente para los profesionales de la salud cuando ingresan a su lugar de trabajo y ni hablar de los vecinos que concurren al mismo. Urge obrar en consecuencia para demostrar que los ministros de Salud y de Obras Públicas no perdieron el interés en sus gestiones.