La Corte Suprema rechazó la recusación de Alberto Fernández contra el juez Ercolini en la causa Seguros

Tanto la abogada como Fernández sostuvieron que el procesamiento no se basa en los hechos por los que fue indagado. “Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el “riesgo” que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”, manifestó el ex mandatario en X.