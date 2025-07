Con Paredes en el banco, Boca recibe a Unión en la Bombonera

Por su parte, Ander Herrera continúa su recuperación de una lesión muscular y no fue convocado, al igual que los lesionados Nicolás Figal, Ayrton Costa y Milton Giménez. Entre los futbolistas que no están en la consideración del DT se repiten Sergio Romero, Cristian Lema, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi, Esteban Rolón y Ezequiel Zeballos. El que sí estuvo ante Argentinos Juniors y no aparece esta vez es Agustín Martegani.