Se formó en el CEF18, juega en Roma de Italia y sueña con retirarse en San Martín de Tucumán

El paso por Roma fue intenso. “Cuando llegué me chocó mucho. Era otro mundo, otra vida, otra cultura. Pero lo viví con tranquilidad, porque si no era todo un quilombo, perdón la palabra. Había debutado hace pocos días en Defensa y Justicia, estaba todo muy acelerado. Me costaron los primeros meses, pero después me fui adaptando”, indica.