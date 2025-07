Jaldo: “Le pedimos a la Nación que no tenga superávit con nuestros recursos”

“El problema central que tenemos es profundizar el diálogo con el Gobierno nacional. No podemos sacar a la Argentina adelante, a los distritos federales, si no recuperamos el diálogo los que tenemos responsabilidad institucional. Fui uno de los gobernadores que acompañó para que ese gobierno nacional tenga equilibrio fiscal, para que el país no entre en default. Pero esto tiene que ser un camino de ida y vuelta, tiene que tener una reciprocidad para los tucumanos”, dijo.