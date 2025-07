Cómo está hoy Susan Boyle: el sorprendente cambio de la mujer que deslumbró con su voz en Got Talent

Su segundo disco, The Gift, estrenado en noviembre de 2010 y también compuesto por reversiones, alcanzó casi 4.000.000 de ventas y lideró el Billboard de Estados Unidos. En 2011, presentó un tema promocional de su tercer álbum, Someone to Watch Over Me, en America’s Got Talent. A este le siguieron Standing Ovation: The Greatest Songs from the Stage (2012), Home for Christmas (2013), Hope (2014) y A Wonderful World (2016).