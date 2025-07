Cartas de lectores: Leyes y equilibrio fiscal

La condición de no negociable del falso equilibrio fiscal, vociferada por Javier Milei frente la avanzada opositora en el Congreso, intenta morigerar una crisis encubierta por decretos. Esto es, dólares alquilados que simulan reservas; importaciones que impulsan el desempleo; la extinción de la industria y la caída de la balanza comercial; un dólar al límite del techo; un falso superávit que aumenta la deuda; una inflación en baja, pero con sueldos que no alcanzan; el endeudamiento familiar en un 130% con la tarjeta de crédito; un riesgo país en aumento a pesar de superávit fiscal; más de cinco millones de pobres en el sector pasivo (CBT); un nuevo salvavidas de plomo con intereses que superan lo que se pretende vetar, etcétera. El revés de Milei en el Senado sorprendió a los mercados por la fragilidad política del proyecto, algo que el Presidente, por sus limitaciones, no vio. Ante el traspié, el ministro Caputo insultó la inteligencia de los argentinos diciendo que la sanción de las leyes es un gasto que implica el 2,5% del PBI, cuando apenas llega al 0,9; que la jubilación promedio es de $900.000; que la jubilación se cuadruplicó en dólares (“Cosa e’ mandinga”, LA GACETA, 14/7/24) etcéteraq, en resumen, que la gestión de Milei nos había rescatado del infierno. En respuesta al ministro, el Senado propuso, como fuente de financiación: derogar la exención del IVA al sector de CEOS; derogar la exención de IVA y Ganancias a las SGR; utilizar la reducción de sobrecargos, por intereses con el FMI, que hasta 2030 serán U$S3.200 millones; ajustar los fondos adjudicados a la SIDE. En el umbral de un conflicto internacional, el veto del Presidente prioriza el endeudamiento, la fuga de capitales, los negociados y el pago de la deuda, a la vida de los argentinos.