¿Qué le dijo "Maravilla" a Milito sobre los 122 millones?

Adrián Martínez, delantero de Racing Club se refirió a la suma que deberá abonar cualquier equipo que quiera tener sus servicios. Los € 122 millones fueron toda una novedad para "Maravilla". "Cuando llegué me dijeron de ese número, lo decidieron ellos (los dirigentes). Fue algo simbólico, porque se hablaba mucho de qué precio me iban a poner por si quería alguien venirme a buscar. Yo le dije a Milito que si hacíamos por estos años que ponga lo que quiera porque me quiero quedar en el club por más de que me vengan a buscar", contó.