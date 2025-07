Aenaria, la antigua ciudad hundida que resurgió de las profundidades

Por años no hubo rastros

No hay indicios del hundimiento de Aenaria. Los arqueólogos creen que esta naufragó alrededor del 180 d.C debido a una erupción del volcán Cretaio y las ondas de choque resultantes, aunque no hay registros escritos de este evento. A diferencia de la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. —documentada por Plinio el Joven horas antes de que devastara Pompeya— , no existen registros de la explosión y se ha escrito muy poco sobre el asentamiento en sí, explicaron desde BBC News.