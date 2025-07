Diego Giacomini, ex socio de Milei predice la salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía

De esta manera, anticipó que el Gobierno tendrá que tomar un cambio de rumbo que lo "impondrá la realidad". "Los políticos no se anticipan nunca a nada, cuando hay cambios es a los cachetazos y a las trompadas porque no queda otra. El cambio se lo va a imponer la realidad. Cambiar el esquema cambiario, el Toto Caputo no lo va a poder hacer. Caputo no tiene mucho más larga vida. Vino a hacer un negocio y el negocio se terminó, no hay más negocio financiero", advirtió.