Dictaron la conciliación obligatoria y se levantó el paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas

La conciliación, que se extenderá por 15 días, fue solicitada por Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, desde el gremio de pilotos advierten que no acatarán la disposición: “El problema no es con Aerolíneas”, afirman desde APLA, y argumentan que el conflicto abarca a toda la actividad aérea, no a una empresa en particular.