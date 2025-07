Cuánto cobra un empleado de comercio en julio 2025: escalas salariales actualizadas

Qué pasará con el acuerdo de abril 2025 sin homologación

Este acuerdo fue publicado por el sindicato de comercio y las cámaras, pero no ha sido homologado porque no respeta la pauta salarial del 1% mensual. A pesar de no estar homologado, algunos empleadores lo han pagado, y las empresas que lo anticiparon deberían aplicar sus escalas, guardando respaldo interno de esa decisión. Incluye un incremento no remunerativo del 5,4% escalonado y sumas fijas no remunerativas.