Confirmaron el aumento: ¿cuánto cobran los empleados de comercio en julio de 2025?

¿Cuánto debe cobrar un cajero en julio de 2025?

Los incrementos se otorgarán como asignaciones remunerativas de carácter no acumulativo y se aplicarán sobre las escalas salariales vigentes en junio. Además, se sumarán a las sumas fijas no remunerativas ya establecidas. Estas subas no se integran de forma permanente al salario, salvo en el caso de diciembre.