¿Quién es Elba Selva?: la mujer que le hizo cuatro goles a Inglaterra en el Azteca antes de Maradona

Una pasión que nació en los potreros

Elba nació en Villa Lugano, en un contexto en el que las mujeres que jugaban al fútbol eran miradas con recelo. Su padre, Alberto, fue quien le enseñó a patear la pelota; su madre, Porfiria, prefería verla en una cancha de básquet. Pero Elba insistía. Jugaba con los varones en la calle, pese a los comentarios y a la desaprobación de la época. “Me dolía, pero no me importaba. Me gustaba jugar”, contó años después.