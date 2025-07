Salió en camilla del Mundial, se retiró… y ahora va por su cuarta Copa América

Una historia de lucha, fútbol y caradurez

Bonsegundo nació en Morteros, Córdoba, y su recorrido hasta la elite del fútbol no fue fácil. Como muchas niñas, no tenía equipos donde jugar. Pero una prueba en la AFA le abrió las puertas. Una anécdota ilustra bien su personalidad: creyó haber escuchado que debía volver a presentarse una semana después y lo hizo, aunque no estaba convocada. La dejaron jugar igual. “Sos caradura”, le dijo su padre cuando le contó. Esa caradurez le cambió la vida.