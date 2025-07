Los Pumitas cayeron ante Sudáfrica y jugarán por el tercer puesto del Mundial Juvenil

El seleccionado argentino Sub 20 quedó eliminado del Mundial Juvenil tras perder 48-24 frente a Sudáfrica, una de las potencias del torneo. Pese al resultado abultado, Los Pumitas jugaron un partido valiente y competitivo, donde nuevamente mostraron carácter y entrega, pero no les alcanzó para meterse en la gran final. El inicio del encuentro fue cuesta arriba. Sudáfrica golpeó muy rápido y, en menos de ocho minutos, ya había apoyado dos tries. Esa diferencia tempranera condicionó el desarrollo del juego y obligó a la Argentina a remar desde atrás. Tal como ocurrió en varios partidos del torneo, el primer tiempo volvió a ser un momento de dificultad para el equipo nacional.