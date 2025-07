Infarto o angina de pecho: cómo identificar las advertencias del corazón

Pero no todo es igual. Aquí reside una de las claves para diferenciarlos: la duración y la forma en que el dolor se resuelve. Como bien explica el doctor Roberto Martín Asenjo, cardiólogo de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), "la angina de pecho suele ser un dolor menos prolongado en el tiempo -habitualmente no dura más de 20 o 30 minutos-, y desaparece cuando el paciente se queda en reposo o cuando se interviene dándole nitroglicerina sublingual". Por otro lado, en el infarto de miocardio, el dolor persiste y no se resuelve con el paso del tiempo ni con las medidas que alivian la angina.