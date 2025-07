La confesión de un volante de Godoy Cruz que pisó a Di María: "Te quiero una banda"

Vicente Poggi relató la conversación que tuvieron en la cancha: Di María le dijo "'no me pisés, mala leche'", a lo que Poggi respondió "'cómo voy a ser mala leche, te quiero una banda'". Poggi, quien anotaría el gol del empate segundos después, afirmó que el pisotón fue sin querer. "Se ve que lo pisé feo. Le pedí perdón. Lo acaricié, lo toqué como se debe y ya está, no puedo hacer más", indicó.