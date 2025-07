Habló la bruja de Menem y reveló algo impactante: ¿qué dijo sobre la muerte de Carlitos Jr.?

“Yo no me equivoco jamás”, afirmó con contundencia al iniciar la entrevista, en la que señaló que si bien aún no vio la serie, ya sabe que aparece representada en la ficción. “Con Menem no había que preguntar, era una charla entre amigos. Yo le decía todo lo que iba a pasar”, comentó, y recordó que incluso anticipó el trágico atentado en el que murió el hijo del expresidente, Carlos Facundo Menem.