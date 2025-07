De qué falleció "Luvi" Torres, la cantante que utilizó su propio método de autosanación

Según informó el diario Milenio, en ese mes que la artista comentó su recuperación agregó a su mensaje: "Me curé en abril de ese mismo año emprendiendo un viaje de autocuración donde puse a prueba mi método ‘Cantar sana’ y mis herramientas en chamanismo. No recibí ningún tipo de intervención alopática (llevo el pelo corto desde hace más de un año antes del diagnóstico) y contra todo pronóstico y proyección externa de otras personas como miedo, envidia, descreimiento, desaprobación, me curé”.