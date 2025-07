Turf: Mr. Aidan volvió con todo y fue imparable

Muy bien administrado por Facundo Morán, el zaino de Luis Brito derrotó por cuatro largos al santiagueño Speedy Endor, que por medio cuerpo controló la atropellada de la favorito Cima Himalaya. “Le tenía mucha confianza, porque el caballo estaba 10 puntos. A pesar de que no corría desde hace mucho, en los entrenamientos se había mostrado en gran forma y por suerte respondió muy bien”, contó Brito, encargado de la preparación del hijo de Violence, que no corría desde el 3 de febrero, cuando culminó séptimo a 13 3/4 cuerpos de First Rimout, en 54”4/5 para los 1.000 metrs sobre pista pesada en Palermo.