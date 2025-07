Atlético tuvo sangre fría en el final y logró tres puntos de carácter que le dan impulso en el arranque del Clausura

El equipo dirigido por Lucas Pusineri sabía que no había margen para las dudas ni lugar para los débiles. San Martín de San Juan llegaba siendo último en la tabla general, pero eso no lo hacía menos peligroso. Por eso, Atlético eligió tomar la iniciativa desde el inicio. Con un 4-4-2 bien definido, sin rodeos y con un juego directo que buscó lastimar desde los primeros minutos apostó a marcar la cancha de movida. Y la recompensa no tardó en llegar. Franco Nicola apareció como centrodelantero y reavivó un viejo axioma futbolero: volante que pisa el área es volante que tiene gol.