Tucumán Rugby y Lawn Tennis definirán el título del Anual del Rugby Tucumano

La victoria de Tucumán Rugby tuvo un trámite bastante particular. En la primera parte, el equipo dirigido por Hernán Macome, no pudo hacer pie en su propia cancha, condicionada por las precipitaciones que cesaron horas antes del comienzo del partido. Natación y Gimnasia, campeón defensor, se fue al descanso con ventaja: 18-13 y un buen desempeño. En el segundo tiempo, el protagonismo lo tomó Tucumán Rugby que en menos de 10 minutos apoyó dos tries. Natación y Gimnasia sufrió tal dominio que no sumó puntos en el segundo tiempo.