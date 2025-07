Semifinales del Anual Tucumano: cinco percepciones de los protagonistas

Álvaro Tejeda-Lawn Tennis

1- Tenemos un equipo amplio e intentamos hacer un juego dinámico. Llegamos a esta instancia fundamentalmente por el arrastre del año pasado y porque incorporamos algunos conceptos nuevos, con jugadores que también son nuevos. Eso nos sirvió bastante.

2- Los rivales saben que somos un equipo que intentamos jugar la pelota a lo ancho y hacer un rugby totalmente integral entre fowards y tres cuartos.

3- Las debilidades también pueden surgir de las fortalezas. Nuestra fortaleza es intentar jugar y, por eso, arriesgamos un poco más. Por arriesgarse, en una mala tarde o si el rival tiene una buena defensa, podés terminar teniendo un mal día. Esas ambivalencias definen nuestras fortalezas y debilidades.

4- Este año en particular no se está jugando un buen rugby. Creo que todos los equipos bajamos el nivel o la pretensión de juego; estamos lejos del resto del país. Esto se ve reflejado en los campeonatos del Interior: éramos el representante tucumano y no clasificamos. Tenemos que hacer una reflexión más amplia. No sólo los clubes, también los dirigentes, la Unión de Rugby de Tucumán y los referís pueden ayudar a sacarnos de esta situación

5- Jugar en la cancha propia siempre es bueno, pero el rugby no es como el fútbol influye hasta cierto punto.



Hernán Macome-Tucumán Rugby

1- Venimos trabajando bien, con mucho esfuerzo. Con un enfoque de ir creciendo partido a partido y ahora nos encuentra bien parados para jugar una semifinal con la posibilidad de ser locales con una convicción muy grande del juego que queremos hacer.

2- Los rivales deben tener un concepto de nosotros que quizás todavía lo están tratando de definir. Incluso nosotros mismos lo estamos buscando: no mostramos nuestro juego. Por eso, el cómo nos perciben los rivales, probablemente, tenga conceptos muy variados. Lo que sí creo es que todos nos quieren hacer más lenta la pelota.

3- El grupo humano es espectacular. El compromiso y la convicción de crecer en el juego es lo que nos llevó a este resultado. Como debilidades, prefiero no tocar ese tema. Algo hay, pero eso es para nosotros.

4- El Anual Tucumano es un torneo competitivo, hasta cierto punto. Deberíamos tener un formato más corto y que el Regional tenga más protagonismo. Actualmente, quedaron muy equiparados el Regional y el Tucumano. El Regional debería ser más importante y hoy está ahí nomás; solo hay un equipo extra. Seguro será más duro porque los equipos llegarán muy afilados, pero el Tucumano debería ser más corto y que de ahí venga la clasificación al Regional.

5- Jugar en nuestra cancha no es algo que cambie muy mucho. Es lindo jugar en casa, con la gente que llega con más comodidad, pero en una instancia así siempre hay mucho público de los dos equipos. Jugar en nuestra cancha no nos suma muy mucho y tampoco le resta a Natación y Gimnasia; será durísimo.