En todas las calles del mundo se puede ver a Betún

En esta puesta se usan máscaras y no hay palabras. “Trabajar con máscaras no es ocultar el rostro, sino revelar el alma del personaje. Tiene una fuerza única: es un símbolo que transforma lo concreto en universal y lo universal en algo íntimo y palpable. No es un objeto escénico, sino una herramienta profundamente expresiva, profanamente mágica, que permite al actor dar vida a algo que trasciende su propio cuerpo. Cuando esa magia ocurre en escena, el personaje enmascarado no solo se presenta ante el público, sino que se siembra como una semilla en su imaginación, quedando allí más allá del espectáculo. Un rostro de cuero puede contar profundas verdades y ser reconocida por todos”, puntualiza Vieitez, quien además dirige la propuesta.