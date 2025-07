Lo indetectable

El título de esta novela expira un aire de sentencia expectante, un halo de hechos que alternan sus máscaras accidentales o necesarias, para suceder de todas formas. En los primeros párrafos, un puñado de elementos definen un escenario y bastan para hacernos saber que estamos en el campo. De vacaciones en la costa argentina, Tomás y su mujer, Cecilia, reciben la noticia de que el suegro de Tomás está en terapia intensiva. Cecilia decide volver sola a Capital Federal, a ver a su padre. Por su lado, Tomás resuelve manejar hasta Agua Mansa, localidad rural de la provincia de Buenos Aires de donde es oriundo su suegro. Un problema mecánico en el auto obliga a Tomás a quedarse unos días en ese pueblo, donde buscará conocer quién fue o quién es el padre de su mujer. La incomprensible decisión de Cecilia y la aparición de una enigmática mujer (Úrsula), traerá más de un dilema biográfico para Tomás: no sólo qué será su vida de ahora en más, sino dónde, cuándo, cómo. A lo largo de más de 200 páginas, la voz del narrador transmite escenas que parecen suceder en simultáneo al acto de ser narradas. No se trata de un narrador testigo -en absoluto. Sí se trata de una tercera persona gramatical que se diría incapaz de escamotear nada para sí: no hay cómo ni por qué resistir la sola posibilidad -la factibilidad- de los sucesos referidos. Agreguemos que este grado de verosimilitud será atravesado por la belleza, por el impacto poético de las escenas. Por ejemplo, dos hombres y una mujer tratan, dificultosamente, de dialogar. La escasez de palabras entre ellos será representada con brevedad y contundencia: “Dejaron transcurrir el silencio”. La elaboración de una frase como esa merecerá del lector un mínimo de atención: la aplicación del verbo transcurrir en relación al silencio es una operación semántica que tersa la prosa, dotándola de poesía.. Si bien Tomás es el protagonista o el centro del relato, su figura no es la más compleja. Es Oviedo, de quien no conocemos su nombre sino sólo su apodo (“el Serio”), el personaje más interesante. Tomás y Oviedo se miden, uno a otro, a través de las conversaciones que sostienen: la gentileza y la suspicacia, a la orden del día.