Veinte años sin Saer

Es sabido que en ella abundan las caminatas, charlas, epifanías, sarcasmos, duras críticas al mundo moderno y, como no podía ser de otro modo, el infaltable asado nodal. Pero en el fondo todo esto no es más que una excusa exquisita. Proust sostenía que el verdadero trabajo del escritor era intentar ver algo diferente bajo la materia y las palabras (o, si se quiere, bajo la materialidad de las palabras). Tal vez por esto Saer tratará de acercarnos a un mundo más primigenio, más primordial, donde nuestra relación con las cosas aún no había sido mediatizada por la cultura. Ese mundo, por lo general, suele estar asociado con la infancia o la adolescencia. Esta recurrencia por intentar ver todo desde un doble plano, el natural y el filosófico, quizá esté directamente relacionada con que las narraciones de Saer, por lo general, tienen como tema la amistad. La Grande, como Cicatrices, como Nadie nada nunca, como Glosa, como Lo imborrable, son excelentes novelas sobre la amistad. No siempre es una amistad constituida, a veces está en ciernes, a veces es momentánea, e incluso en ocasiones tiene que ver con un intento de amigarse con las cosas o de recuperar un instante de amistad con uno mismo o con el entorno. Giorgio Agamben ha puntualizado la relación originaria que hay entre la filosofía y la amistad. Y es acá donde Saer, como muchas veces Faulkner, Pavese y Onetti, encuentra un tono en el que el lector puede entablar una especie de amistad reflexiva con el narrador (verdadero protagonista de todos sus libros). Esta afectividad que transmiten sus textos quizá debería pensarse a partir de una relación prohibida por el decálogo de la teoría literaria, es decir, su persona. Escuchar hablar a Saer, para los que tuvimos la suerte de conocerlo, era como leerlo. O mejor: Era como si él nos estuviera leyendo su último manuscrito inédito. Uno no podía dejar de sentir que el privilegio de estar sentado o caminando junto a él, escuchándolo, radicaba en que cada vez que hablaba, sin que importara el tema, era como si estuviera escribiendo en voz alta. Así, el carácter efímero de su prosa oral, siempre, daba la sensación de convertirnos en testigos involuntarios, auténticos depositarios de una suerte de incunable.