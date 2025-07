Cartas de lectores: reconocimiento a Roca

El gran título “¿Le devolvemos la calle a Roca o lo bajamos del bronce?” del panorama tucumano del sábado 21 de junio mostró que en ese momento la obsecuencia de los políticos de turno realizando acciones para mostrarse, e intentando pasar a la historia, para unos pocos, menospreciando la figura del general Roca, tan infravalorado a nivel local, y más aun a nivel nacional. Lamentablemente ese reconocimiento no existirá nunca porque depende de la autoridad provincial -y no de ahora, sino de muchos años atrás- que ignoró la figura de Roca en esta provincia que lo vio nacer, a diferencia de lo que ocurre con Güemes en la vecina provincia de Salta. El año pasado en octubre se publicó una carta de mi autoría, en esta sección, sobre el general y la falta de reconocimiento en el sistema educativo; sé que molestan las orientaciones externas, pero este año nuevamente se ignora en las conmemoraciones al general Roca con algunas de las formas a tener en cuenta en las actividades plasmadas por el calendario escolar. En la página 19 de la Resolución Ministerial 3261/5 (MEd), en la misma página se da identidad al día 16 de octubre como “Día mundial de la alimentación saludable”, asignándole F4; y para el 22 del mismo mes el “Día nacional por el derecho a la identidad”, también en F4; o bien el “Dia mundial del agua” tiene más valor en el calendario que nuestro comprovinciano. Están a tiempo para enaltecer su figura agregando la forma necesaria para el reconocimiento, al no tener una específica. Por lo tanto, vuelvo a peticionar a la ministra que habilite en este período lectivo en el aniversario del fallecimiento del General Roca el reconocimiento en los establecimientos educativos, aplicando como mínimo la forma 2 o 3, y de última la 4, para recordarlo y así empezar, para que con el tiempo las nuevas generaciones de alumnos, especialmente de la primaria, sean las fortalezas para el reconocimiento de esta ilustre figura tucumana sin visibilidad en los claustros; y más que nunca, porque precisamente bajo su presidencia se promulgó el 8 de Julio de 1884 la Ley N° 1.420 que establece la Educación Común, Gratuita y Obligatoria, que permitió organizar el actual sistema educativo, además de otras leyes importantes para el progreso del país. No se molesten por este pedido externo.