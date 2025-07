Gareca advirtió a Carlos Palacios por sus bajos rendimientos en Boca: "Estos equipos no te esperan"

Palacios no ha cumplido con las expectativas generadas, especialmente después de una "muy discreta actuación" en el Mundial de Clubes, donde no sumó goles ni asistencias. Incluso, si se analiza el año, el chileno disputó 21 encuentros, convirtiendo solo tres tantos y dando la misma cantidad de asistencias con la camiseta de Boca. Estos números no parecen justificar los USD 5.000.000 que el club pagó por él.