Sofía Pachano compartió un divertido video para contar que está embarazada

Aún así, en octubre del año pasado, Pachano estuvo como invitado en el programa “Sos o te hacés” donde habló de sus proyecciones familiares. “Espero que antes que me vaya de este mundo sea abuelo”, deseó entonces. Ahora, finalmente su sueño se hará realidad. "Yo tuve una historia donde a mi hija no la conocen ni mi mamá, ni mi papá. Entonces me gustaría antes de irme de este mundo tener la posibilidad de conocer a mi nieto o nieta. Eso es lo único que me gustaría", había manifestado el bailarín.