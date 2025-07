Cartas de lectores: el desfile del 9 de Julio

Al conmemorarse el aniversario del 9 de julio, la Provincia y la Municipalidad organizaron un desfile cívico-militar que resultó muy interesante y con pasajes dignos de ser replicados. Con cierta ansiedad esperé ver la representación de las colectividades y, particularmente, la de aquella que llevo en mi sangre como nieto de inmigrantes. Cuando aparecieron, las vi pasar en un orden que me resultó cuestionable, pero no desfiló “il tricolore”, como llaman en Italia a su bandera nacional. Inmediatamente me pregunté, ¿qué pasó con la colectividad italiana? ¿Fue un error o nadie estuvo a la altura de la circunstancia? Sé que en Tucumán existen más de 15 instituciones, entre organismos oficiales, entidades públicas, sociedades y asociaciones civiles formales e informales que representan a Italia y sus regiones; que todas dicen trabajar para la difusión de la cultura, costumbres y tradiciones regionales y nacionales; sin embargo está claro que fallaron ya que nadie congregó gente para esta actividad. Y me pregunto, ¿estamos asistiendo a la extinción de las instituciones italo-tucumanas?