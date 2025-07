Cruce en la Casa Histórica: Camila Perochena cuestionó la designación de José María Posse y denunció desplazamientos en museos

El mensaje tuvo amplia repercusión y dio lugar a múltiples apoyos, rechazos y análisis. Entre los que se sumaron a la discusión se destacó el escritor y periodista Martín Caparrós, reconocido por su postura crítica hacia el gobierno de Javier Milei. En la misma red social, Caparrós comentó una de las afirmaciones presidenciales: “Un buen PBI per cápita no hace de un país una potencia. Si no, ahora las grandes potencias mundiales serían Mónaco, Luxemburgo, las Bermudas”. Y agregó con ironía: “¿No puede conseguirse una mentira que se parezca un poco más a la verdad?”.