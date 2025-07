Milei tildó de "patética" a la historiadora Camila Perochena y desató un nuevo cruce con el mundo académico

"Todos los movimientos políticos se basan en ciertos mitos. Esos mitos funcionan mejor cuanto más real es su base; las mentiras brutas tienen patas cortas. La Argentina nunca fue una gran potencia mundial. Parece un chiste tener que decirlo.

Un buen PBI x capita no hace de un país una potencia. Si no, ahora las grandes potencias mundiales serían Monaco, Luxemburgo, las Bermudas.Señor ex presidente, ¿no puede conseguirse una mentira que se parezca un poco más a la verdad?", escribió Martín Caparroz.