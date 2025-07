La presentación de Paredes tendrá un lleno casi total en La Bombonera

De todos los campeones del mundo que volvieron, quizás es el más vigente. Leandro Paredes será presentado en La Bombonera desde las 18. El volante central tiene 31 años, una edad promedio para destacarse todavía en una liga de mayor nivel que la argentina; en Roma, club del que proviene, fue él mismo quien manifestó su deseo de no seguir, no se fue porque el equipo italiano no lo quisiera o estuviera fuera de estado para una institución de esa jerarquía. Por todo ello, el regreso, frustrado una vez, pero no en la segunda ocasión, tiene como única motivación el amor del jugador por Boca Juniors.