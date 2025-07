“Iban tranquilos”: testigos del accidente fatal de Diogo Jota desmienten a la Guardia Civil

Otro protagonista fue el camionero José Azevedo, quien también participó de los intentos de socorro y filmó las primeras imágenes del coche en llamas. En sus redes sociales, respondió a quienes lo cuestionaron por grabar en el lugar y expresó su compromiso con los familiares. "La familia de Diogo Jota tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad", aseguró. Además, explicó su reacción al llegar al lugar del siniestro: "Filmé, me detuve, agarré el extintor e intenté ayudar. Intenté ayudar, pero debido al impacto del accidente, no pude hacer nada. Absolutamente nada".