El Gobierno cambió la política económica, por eso suben el dólar y las tasas, según Melconian

Para el economista, la gestión Milei “recibió un gran problema fiscal y utilizó una metodología estrafalaria para resolverla. Todavía siguen haciendo el show de las privatizaciones y los cierres, ahí pasó una licuadora. Todo lo fiscal en el Parlamento se puede discutir, no tiene que cerrarse el Gobierno, ni tiene que pedir cualquier barbaridad el que se pone en frente, y los gobernadores no pueden pedir así. No puede ser que el ministro de Economía no haya visitado una vez el Congreso. La situación no está para despilfarrar plata", señaló. Y completó: “hoy las jubilaciones son miserables. El tema jubilatorio, que es la mitad del gasto público, es para sentarse y debatirlo como corresponde".