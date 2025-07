El arzobispo Sánchez destacó un símbolo de esperanza: la fábrica que volvió a levantarse despúes del fuego

Mensaje esperanzador

Con la planta aún humeante y entre los escombros, Herrera sostuvo el ánimo del equipo con un mensaje esperanzador: “Lo que me he dado cuenta es que lo mejor que tenemos es un gran equipo y, por eso, no hemos perdido nada. De esto nos reponemos. En un mes y medio ya tenemos formalizada la entrega. En un año, es una planta nueva”. “En pocos días vamos a normalizar la producción de una manera básica para que ningún cliente nuestro se quede sin los productos. Estemos muy tranquilos, que de esta salimos rápido, bien y juntos”, prometió ante el aplauso de los trabajadores.