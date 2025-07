Tucumán celebró el 9 de Julio con un multitudinario desfile

Malvinas: “Desfilamos desde que volvimos”

A Enzo Toledo no le tiembla la voz, pero cada palabra suya arrastra la emoción de una historia que no se olvida. Es presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas y, como cada 9 de Julio, estuvo en la avenida Soldati, de pie, con la mirada firme y el paso compartido. “Hoy estamos entre todas las agrupaciones, cerca de 100 ex combatientes. No hay palabras para describir lo que uno siente desfilando para el pueblo”, dice. La columna de veteranos avanza entre aplausos. Junto a Toledo camina su nieta, Tiziana Tarchini Toledo, de 12 años, es la primera vez que participa de un acto así. “Ella me pidió venir. Estaba entusiasmada con desfilar. Para mí es un orgullo que nos acompañen porque ellos van a ser quienes continúen con nuestra causa”. Toledo cuenta que en Tucumán son 480 ex combatientes. Muchos de ellos comenzaron a desfilar en los años ‘80, apenas regresaron de la guerra. “En el ‘83 empezamos a juntarnos. Al principio éramos una sola agrupación. Después fuimos creciendo, hoy hay cinco o seis. Siempre participamos en todas las convocatorias”. Además de los actos, el grupo que lidera realiza tareas solidarias. “Es una forma de devolver lo que la gente hizo por nosotros en su momento. Cuando estábamos allá, la población mandaba chocolate, cartas, lo que sea. Hoy tratamos de retribuir algo de todo eso. Porque somos parte de la historia viva de la Argentina”.