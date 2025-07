Teatro: Luciano Cáceres presenta un policial que expone la exclusión a los más débiles

“Lo primero que me apareció cuando me convocaron para esta obra fue una imagen -le dice Cáceres a LA GACETA sobre cómo construyó su personaje, mientras viene a Tucumán por ruta-; yo estaba filmando una película en España y recordé cuando de pequeño acompañaba a mi madre, que trabajó toda su vida en la asistencia social. Veía a pibes de mi misma edad, chiquitos, en los barrios carenciados y le preguntaba ¿por qué tienen mocos colgando? Y mi vieja me decía que ‘por eso se les dice mocosos’, y que yo no los tenía porque mi mamá estaba presente y todo el tiempo con el pañuelito limpiándome”. Así, de esa idea primigenia de la importancia del cuidado y la atención afectuosa, partió la elaboración de un monólogo premiado nacionalmente.