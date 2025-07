Osvaldo Jaldo se refirió a los dichos de Javier Milei: "Lo hemos ayudado a gobernar"

Consultado sobre la ausencia de Milei en los actos del 9 de julio, Jaldo negó malestar: “Lo lamenté, no me molestó. Sé del esfuerzo de las autoridades nacionales, pero por cuestiones climáticas no pudo venir. No hay que especular”. Además, relativizó las críticas por las ausencias: “En otros actos patrios tampoco hubo presencia de gobernadores ni del presidente. No hagamos política con esto”.