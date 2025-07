El análisis de Federico van Mameren sobre los actos por el 9 de Julio: “Nada ha cambiado de fondo en la Argentina”

Van Mameren comparó el clima político actual con el de la era kirchnerista. “El país de Cristina era muy crispado, muy violento con el otro, muy de no tolerar al otro. Y el de Milei hoy es igual. El 9 de Julio me parece que patentiza esas cosas”, explicó. En su análisis, el acto patrio reveló las mismas divisiones: “El año pasado hubo un intento de decir ‘esta es nuestra idea, acompañemos’, pero no funcionó. Si no, ayer hubiera habido en la vigilia 23 gobernadores, y no los hubo.”