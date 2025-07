“Juanfer” Quintero, cerca de regresar a River

Este regreso al fútbol argentino ocurre seis meses después de su salida de Racing, donde había conquistado la Copa Sudamericana en 2024. En una reciente entrevista en el programa "Desnúdate con Eva", “Juanfer” Quintero reveló un "pacto" que había hecho con Diego Milito, presidente de la “Academia”. Según Quintero, en diciembre le dijo a Milito, con quien tiene una muy buena relación, que "se quede tranquilo que no me iba a ir River, que tampoco me iban a negociar". Sin embargo, como él mismo expresó, "pasaron seis meses".