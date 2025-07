Eliminá elementos basura de WhatsApp y recuperá espacio de almacenamiento

Si alguna vez te dedicaste a eliminar archivos de WhatsApp que ya no necesitabas y no notaste un cambio sustancial, lo más probable es que desconozcas esta configuración. Es que al borrar elementos, la aplicación guarda una papelera de reciclaje oculta, en la que permanecen hasta 30 días más. Si no quitaste los archivos de allí, es probable que el espacio no se haya liberado efectivamente.