Alex Caniggia se enojó con Charlotte y Mariana Nannis: “¡A la gilada ni cabida!"

Fue el propio Alex quien, cansado de las críticas dirigidas a su pareja, rompió el silencio. Lo hizo a su manera: frontal, sin filtro, desde sus redes sociales. Tras disfrutar de una salida familiar en el show teatral de Plim Plim, el mediático grabó un mensaje donde no dejó dudas sobre su postura. “Bueno, gente. No opinen de la pareja de vuestros hermanos, hermanas, primos, tíos. Porque como por ahí a vos te cae para el culo la pareja de tu hermano, la pareja de tu hermana, la pareja de tu tío, de tu viejo, de tu vieja. No tenés por qué opinar. O también sino de un amigo. No tenés por qué opinar, porque esa su vida es su amor y vos no tenés por qué meterte en ese terreno. Gente. Mensaje claro”, lanzó, mirando fijo a la cámara. Y por si quedaban dudas, cerró con una frase que resumió su estilo desafiante: “Y me olvidé de decirles algo más importante: ¡a la gilada ni cabida!”.