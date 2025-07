“No podés crecer en lo que no es tuyo”: la decisión que separó a Estudiantes de La Plata del estadio para todos

La elección de volver a casa

Durante años se discutió si el Estadio Único de La Plata podía ser la solución para los dos clubes de la ciudad. Era un estadio moderno, gubernamental, neutral. Pero la historia no fue por ahí. Y en esa bifurcación, el “Pincha” tomó una decisión que marcó un antes y un después. “El Único es del Estado. No podés crecer en lo que no es tuyo. No podés poner un bar, hacer reformas, pensar a largo plazo”, explica Fernando. Y agrega algo clave: “Un club no es únicamente fútbol. Tiene cultura, tiene comunidad. Cada hincha necesita su espacio”.